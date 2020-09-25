Tehlikeli yolculuk korkuttu: Bir motosiklete 4 kişi bindiler

Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.



Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2’si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

