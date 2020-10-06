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Tehlikeli yakınlaşma! Rus uçakları İngiliz uçaklarını engelledi

Rusya, İngiltere´ye ait iki savaş uçağının ve iki gözetim uçağının Rus savaş uçaklarınca engellediğini duyurdu.

GÜNDEM 06.10.2020, 23:28
Tehlikeli yakınlaşma! Rus uçakları İngiliz uçaklarını engelledi
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere’ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere´ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği açıkladı.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.
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