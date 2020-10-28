Tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı yapıldı
Konya’da, tefeci olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 28.10.2020, 02:27
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, tefeci olduğu iddia olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 274 adet senet ele geçirildi, diğer deliller ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesine sevk edildi. "Tefecilik" suçundan tutuklama talebi ile Ereğli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 274 adet senet ele geçirildi, diğer deliller ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesine sevk edildi. "Tefecilik" suçundan tutuklama talebi ile Ereğli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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