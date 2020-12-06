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“Tedbirler, çalışanı korumuyor”

Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, sağlık hassasiyetinin yanında, ekonomi hassasiyeti ve kırılganlıkları da gündeme getirdi.

GÜNDEM 06.12.2020, 04:33
“Tedbirler, çalışanı korumuyor”
Koronavirüs salgını kapsamında çalışma hayatına yönelik getirilen ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların işçilerin haklarında kayıplara yol açtığını kaydeden Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, “Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar çalışanların haklarının kaybedilmesine yol açıyor” dedi.
Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, sağlık hassasiyetinin yanında, ekonomi hassasiyeti ve kırılganlıkları da gündeme getirdi. Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, hükümetin mali destekler konusunda adım attığını ancak bunların yetersiz kaldığını ifade etti.

Salgın sonrası uygulamaya konan Kısa Çalışma Ödeneği’nin çalışma hayatı ve çalışana etkileri ile ilgili konuşan Hatipağaoğlu, “İşten çıkarma yasağının devamının, salgının çalışanlar üzerindeki etkisini azaltma bağlamında ilk bakışta önemli olduğu görülüyor, ancak bu yasakla bağlantılı olarak uygulanan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar çalışanların haklarının kaybedilmesine yol açıyor. Yine salgın döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan bir çok çalışan içinse daha önce aldıkları ücretlerinin neredeyse yarısı kadar ücret almaları durumu söz konusu” diye konuştu.

Bu süreçte en çok zararı gören kesiminin kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan emekçiler olduğunu vurgulayan Hatipağaoğlu, kayıt dışı çalışan işçilerin tüm sosyal koruma tedbirlerinden yararlanamadığı için işlerini, sosyal haklarını ve hatta sağlıklarını kaybettiklerini belirtti. Hatipağaoğlu, çalışanların üçte birinden fazlasının kayıt dışı çalıştırıldığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Kayıt dışı istihdamla mücadele önemli bir konu olmakla birlikte salgın döneminde hemen çözüme kavuşturulabilecekmiş gibi görünmüyor. Bu nedenle kayıt dışı istihdam kapsamında olan çalışanların da salgının ekonomik sonuçlarından en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor.”
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