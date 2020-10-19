Tecil yaş sınırı düşürüldü: Yarım milyon genç asker kaçağı durumunda

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genç bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesini istemişti. Bedelli askerlik yasa ile kalıcı hale getirilirken, yasada lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Değişiklikten haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düşerken, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençlerin mağdur olduğunu vurguladı ve af çıkarılmasını istedi.



Sözcü'de yer alan habere göre Kaya, "Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Kaya, "Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor" dedi.



Gençlerin, hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarladıklarını belirten Kaya, "Bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır" şeklinde konuştu.



Bakaya; yoklamasını ve sağlık muayenesini yaptırdığı takdirde belirlenen süre içerisinde hizmet vereceği askeri bölgeye gitmeyen kişilere deniyor. Yani askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan ancak buraya gitmeyen kişilere bakaya adı veriliyor.

