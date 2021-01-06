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TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındıkta neden tarım planlaması yok
TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz." dedi.
GÜNDEM 06.01.2021, 17:50
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra il binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz." dedi.
Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği her zaman koruyan, "hudut ve bayrak birliği" diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik partisi olduklarını belirten Sarıgül, Ordu'ya, Karadeniz'e oy toplamaya değil, büyüklerinin hayır duasını almaya, sevgi ve güveni tazelemeye geldiklerini söyledi.
Sarıgül, fındığın Ordu ve Giresun için önemine değinerek "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz. Fındıkta iktidar olmaz, fındıkta muhalefet olmaz. Bugünden itibaren Türkiye Değişim Partisi diyor ki 'Fındık ulusal konudur, ey siyaset adamları fındıktan elinizi çekin, bizim hakkımızı verin." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Sarıgül, İl Başkanı İlhan Kaya'ya il teşkilatını kurmak üzere görevlendirme belgesini takdim etti.
Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği her zaman koruyan, "hudut ve bayrak birliği" diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik partisi olduklarını belirten Sarıgül, Ordu'ya, Karadeniz'e oy toplamaya değil, büyüklerinin hayır duasını almaya, sevgi ve güveni tazelemeye geldiklerini söyledi.
Sarıgül, fındığın Ordu ve Giresun için önemine değinerek "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz. Fındıkta iktidar olmaz, fındıkta muhalefet olmaz. Bugünden itibaren Türkiye Değişim Partisi diyor ki 'Fındık ulusal konudur, ey siyaset adamları fındıktan elinizi çekin, bizim hakkımızı verin." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Sarıgül, İl Başkanı İlhan Kaya'ya il teşkilatını kurmak üzere görevlendirme belgesini takdim etti.
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