TBMM'ye sunulan kanun teklifinin bomba etkisi! Aşılamada flaş talep

Koronavirüs salgını sürecinin gündemdeki sıcaklığını yaşadığımız bugünlerde kamuoyunda bomba etkisi yapacak bir haber ortaya çıktı.

CHP'li Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in 25 Ocak 2019 tarihinde Meclise sunduğu yasa teklifi kamuoyunda önemli bir gündem haline geldi.

CHP'li Taşcıer'in Meclise koronavirüs salgını başlamadan önce verdiği kanun teklifinde herhangi bir salgın durumunda aşılamanın zorunlu tutulmasının kanunlaştırma istemi tartışmalara yol açtı.

Koronavirüs salgının yaşandığı bugünlerde salgından önce CHP'li Milletvekili Taşcıer'in böyle bir yasa teklifi sunması kamuoyunda çeşitli kuşku ve önyargılara neden olurken TBMM'ye sunulan ve komisyonda olan söz konusu kanun teklifinin metnin özet kısmında "Teklif ile, bireylerin bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması noktasında kendilerinin ya da ebeveynlerinin rızasının aranmayarak aşılamanın zorunlu hale getirilmesi ve bu duruma riayet etmeyenler hakkında cezaî hükümler getirilmesi amaçlanmaktadır" şeklindeki ifadeler yer aldı.

CHP'li Taşcıer kamuoyunda tartışmaya neden olan kanun teklifi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren CHP'li Taşcıer, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2019'da toplumda büyüyen aşı karşıtlığı nedeniyle verdiğim ve çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kanun teklifim ilginç bir şekilde gündem olmuş. Daha ortada COVID-19 salgını yokken bu teklifi nasıl verdiğim soruluyor. Büyük oyunu görenler keşke tweetleri değil, teklifimi okusalardı."

CHP'li Gamze Taşcıer'in TBMM'de sunduğu kanun teklifini okumak için tıklayın

2019'da toplumda büyüyen aşı karşıtlığı nedeniyle verdiğim ve çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kanun teklifim ilginç bir şekilde gündem olmuş. Daha ortada COVID-19 salgını yokken bu teklifi nasıl verdiğim soruluyor. Büyük oyunu görenler keşke tweetleri değil, teklifimi okusalardı. pic.twitter.com/wTstx2RbSx

— Gamze TAŞCIER?? (@gamzetascier) December 3, 2020



2019'da toplumda büyüyen aşı karşıtlığı nedeniyle verdiğim ve çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kanun teklifim ilginç bir şekilde gündem olmuş. Daha ortada COVID-19 salgını yokken bu teklifi nasıl verdiğim soruluyor. Büyük oyunu görenler keşke tweetleri değil, teklifimi okusalardı. pic.twitter.com/wTstx2RbSx — Gamze TAŞCIER?? (@gamzetascier) December 3, 2020

