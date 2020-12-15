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TBMM'den yaptırım kararıyla ilgili ortak bildiri: Kararı reddediyoruz
Son dakika haberi... Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partiden 4'ü ABD'nin yaptırım kararını reddetti.
GÜNDEM 15.12.2020, 16:43
Son dakika haberi... TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
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