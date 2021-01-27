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TBMM'den koronavirüs kararı: Tüm ziyaretler 28 gün durduruldu
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili tedbirler doğrultusunda 28 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
GÜNDEM 27.01.2021, 12:33
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 28 gün boyunca TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
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