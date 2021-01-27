TBMM'den koronavirüs kararı: Tüm ziyaretler 28 gün durduruldu

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 28 gün boyunca TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

