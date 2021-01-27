TBMM'den koronavirüs kararı: Tüm ziyaretler 1 ay durduruldu

TBMM, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir."

