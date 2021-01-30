TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

CHP'de üç milletvekili partilerinden istifa etti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazarak parti politikalarıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu da mektupla ilgili "Genel Başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından iki milletvekili, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de katılımıyla, salı günkü grup toplantısının ardından, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşen 3 isim, bugün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

Milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri rahatsızlıklarını ve önerilerini şöyle sıraladı:

-Devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkılması, parti içerisinde Atatürk'le sorunu olanların görevden alınmasını,

-Muharrem İnce ile görüşüp yeniden ikna edilmesi, büyük CHP için partide birliğin sağlanması,

-İttifak görüşmelerinin seçim dönemine bırakılmasını, birinci parti olmak için çaba harcanması,

HDP ile CHP arasına net bir mesafa koyulması, terörün her türlü kınanması ve parti içi demokrasinin işletilmesini.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 CHP'li vekilin istifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçerek, ''Partinin çizgisinde bugüne kadar hiçbir değişim yaşanmamıştır. CHP içinde eleştiler özgürce dile getirilebilir'' dedi.

Özel, ''CHP yürüdüğü yoldan dönmedi, dönmeyecektir'' diyerek sözlerine son verdi.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı da şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289, Halkların Demokratik Partisi: 56, Milliyetçi Hareket Partisi: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2,Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, Demokrasi ve Atılım Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10.

