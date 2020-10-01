TBMM’de yeni yasama dönemi başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi düzenlenen törenle başladı.
GÜNDEM 01.10.2020, 14:17
TBMM’de 4. dönem, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Şentop anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekçcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.
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