TBMM'de koronavirüs paniği: Test sonucunu Genel Kurul'da öğrendi!
TBMM Genel Kurulu'na gelen HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalara ara verildi.
GÜNDEM 24.11.2020, 20:40
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HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, yerel çalışmalarını bitirip Ankara dönüşünde Covid-19 testi yaptırdı. Aydemir, TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında testinin pozitif olduğunu öğrendi.
Hızla TBMM'den çıkan Aydemir'in ardından çalışmalara ara verildi. Genel Kurul salonunda dezenfektasyon çalışmaları başladı.
Aydemir yaptığı açıklamada, bugün saat 13.30 sularında TBMM Hastanesi’nde test yaptırdığını ve Genel Kurul’da test sonucunu öğrendiğini aktararak, “Aranıp testimizin pozitif çıktığı tarafıma iletildi. Bana haber verdikleri zaman Genel Kurul’daydım” dedi. Aydemir, hastalığın hafif seyrettiğini ve evde tedavisini yapılacağını söyledi.
TBMM'de Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 102'ye ulaştı. CHP Milletvekili Ali Şeker, "Devletin 14 gün karantina uygulaması lazım. Gerekli desteklerin sağlanarak, bu süreçte çalışması zorunlu olmayan bütün iş kollarında katı bir karantina gerekiyor.
Aksi takdirde hızla artış devam ediyor. Sağlık kapasitesi dolmuş, taşmış durumda. Yarım yamalak hafta sonu veya hafta içi değil katı bir karantina ile bu artışın önüne kesmek zorunlu hale geldi" dedi.
Hızla TBMM'den çıkan Aydemir'in ardından çalışmalara ara verildi. Genel Kurul salonunda dezenfektasyon çalışmaları başladı.
Aydemir yaptığı açıklamada, bugün saat 13.30 sularında TBMM Hastanesi’nde test yaptırdığını ve Genel Kurul’da test sonucunu öğrendiğini aktararak, “Aranıp testimizin pozitif çıktığı tarafıma iletildi. Bana haber verdikleri zaman Genel Kurul’daydım” dedi. Aydemir, hastalığın hafif seyrettiğini ve evde tedavisini yapılacağını söyledi.
TBMM'de Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 102'ye ulaştı. CHP Milletvekili Ali Şeker, "Devletin 14 gün karantina uygulaması lazım. Gerekli desteklerin sağlanarak, bu süreçte çalışması zorunlu olmayan bütün iş kollarında katı bir karantina gerekiyor.
Aksi takdirde hızla artış devam ediyor. Sağlık kapasitesi dolmuş, taşmış durumda. Yarım yamalak hafta sonu veya hafta içi değil katı bir karantina ile bu artışın önüne kesmek zorunlu hale geldi" dedi.
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