TBMM’de Alaattin Çakıcı - Mahir Çayan tartışması

MHP milletvekilleri, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. Yapılan konuşmalarda kullanılan ifadeler CHP ve HDP’lilerin tepkisini çekti.

MHP ile CHP arasında "Alaattin Çakıcı-Mahir Çayan" tartışması yaşanırken MHP ile HDP arasında da "Çakıcı-Demirtaş" tartışması yaşandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Meclis çatısı altında sürekli yargıya güvenin günden güne azaldığına ilişkin tespitlerin yapıldığını, bu tartışmaların sürekli kürsüye taşınmasının vatandaşlarda yargıya olan güveni düşüreceğini söyledi.

"Israrla ve inatla Cumhur İttifakı'nı, İnfaz Yasası'ndan yararlanarak çıkan ve uzun yıllar, ömrünün neredeyse yarısını cezaevinde geçiren bir şahıs üzerinden yaralama gayreti görüyoruz." diyen Bulut, Alaattin Çakıcı'yı sürekli siyaset malzemesi haline getirmenin oldukça çirkin bir durum olduğunu ifade etti.

Yücel Bulut, "Zamanında Ahmet Necdet Sezer bizzat şahsi yetkisini kullanmak suretiyle DHKP-C militanlarını serbest bırakırken suskun kalanların, bugün bir İnfaz Yasası'ndan yararlanan binlerce insanın içinden bir örnek seçmek suretiyle Cumhur İttifakı'nı sabah akşam itham etme gayretleri nafiledir" dedi.

CHP tarafından 2 Nisan 2012'de verilen bir kanun teklifine dikkati çeken Bulut, şöyle devam etti:



Bulut, bu kanun teklifini verenlerin, kendilerine "temiz siyaset" dersi vermeye hadlerinin olmadığını belirtti.

Bulut, "Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz. Ama Mahir Çayan'dan terörist olur, 'Mahir Çayan'ın mirasını 40 yıl taşıdım' diyen Abdullah Öcalan'dan terörist olur, Abdullah Öcalan'ı kastederek 'Başkan Apo'nun heykelini her yere dikeceğiz.' diyen Selahattin Demirtaş'tan teröristin ağababası olur" diye konuştu.

Yargı reformuna ilişkin tüm tartışmaların vicdan süzgecinden geçirilerek dile getirilmesi gerektiğini belirten Bulut, reformun yapıcı, kalıcı ve samimi olmasını da istedi.

Bulut, "İdeolojik bir pencereden, yargının tek sorunu Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala'nın tutukluluğuymuş gibi, tüm tartışmaları bu alana sıkıştırmak suretiyle yapılacak hiçbir münakaşa, hiçbir münazara ve hiçbir teklifin, Türk milletinin kahir ekseriyeti karşısında anlamı yok. Dolayısıyla, vatandaşın gerçek sorunlarına döneceğimiz, vatandaşın yargıdan gerçek beklentilerine döneceğimiz, akla yatkın çözüm önerilerini bu parlamentonun üretmesi gerekiyor" diye konuştu.



Bulut'un konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bu konuşmanın, "12 Eylül öncesi evlatlarını birbirine kırdıran konuşmanın temeli olduğunu" söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Mahir Çayan ile ilgili kanun teklifi vermenin "12 Eylül öncesi silahlı terör örgütlerinin mücadelesini günümüze taşımak" anlamına geldiğini ifade etti.

Akçay, "Bir hakikat vardır, Alaattin Çakıcı terörist değildir. Fazlasıyla, 20 yıl cezaevinde kalmak suretiyle çekmiştir cezasını ne suç işlemişse. Hala bunun, sanki nefes aldırmayacak, su içirmeyecek halde birtakım aleyhine propagandalarla tahriklerini yapan da CHP oldu. Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir. Şimdi, ben 'Öcalan teröristtir' deyince HDP sıralarından tepki geliyor, onlar da terörist Öcalan'ın destekçileridir” sözlerini sarf etti.



MHP milletvekillerinin konuşmalarının ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de kimin terörist olup olmadığına kişilerin değil hukukun karar verdiğini kaydetti.

Selahattin Demirtaş ile Alaattin Çakıcı'nın aynı cümle içinde bile anılamayacağını ifade eden Beştaş, bunu kabul etmediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kendilerinin de Demirtaş ile Çakıcı'yı asla mukayese etmeyeceklerini belirterek, "Çakıcı düşmanlığınız, işlediği suçlar nedeniyle değil; verdiği mücadele nedeniyledir. Demirtaş dediğiniz kişi, 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' diyen kişidir. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' diyen kişi, teröristtir. Yine o Demirtaş diyor ki 'HDP, Öcalan'ın 20 yılını harcadığı bir projedir.' HDP, PKK'nın uzantısı bir partidir. Milletvekilleriniz, yöneticileriniz dahi ya Kandil'den ya İmralı'dan belirleniyor, sizin hiçbir iradeniz yok" karşılığını verdi.

Akçay'ın sözleri üzerine yeniden kürsüye gelen Beştaş, "Biz Çakıcı'ya düşman falan değiliz. Türkiye'de yaşayan hiç kimseye düşman değiliz. Biz suç işleyip işlemediğine göre, bu halka zarar verip vermediğine göre ve mahkeme kararlarına bakarız. Burada kimsenin bize konuşmalarımızı dikte etme hakkı ve haddi yoktur. Siz söylediniz diye bir yerleri kınamayacağız da desteklemeyeceğiz de hiçbir şey yapmayacağız" dedi.

Beştaş'ın, "Mahir Çayan da bu halkın evladı ve bir devrimcidir" demesi üzerine yeniden söz alan Akçay, "Mahir Çayan gibi bir teröriste burada övgüler düzmek terörist yanlısı olmaktır" ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Akçay'a, "Çetelerin ve mafyaların istihdam sorununu çözdünüz. Milyonlarca işsizin istihdam sorununu nasıl çözeceksiniz? Katar'a, yüzölçümü kadar arazi satıldı, milliyetçi olarak buna söyleyeceğiniz laf yok. Onun için Mahir Çayan'a kadar gittiniz" diye seslendi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin bütün görüşlerini milletiyle paylaştığını vurgulayarak, "Diyorum 'Mahir Çayan terörist.', siz diyorsunuz 'kahraman.' Siz terörist destekçisisiniz" diye konuştu.

Bu kanun teklifi, bizleri mafya organizasyonlarıyla yan yana göstermeye çalışanların gerçek yüzünü ortaya koyan bir kanun teklifi. Kanun teklifinin metninde, Mahir Çayan isminin bazı örgüt yöneticileri de dahil olmak üzere kamusal hizmette kullanılan binalara, köprülere, aklınıza neresi gelirse verilmesi teklif ediliyor. Peki, kim Mahir Çayan? Mahir Çayan DHKP-C örgütünün kurucusudur, ideoloğudur, aynı zamanda eylemcisidir. Mahir Çayan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin ideoloğudur. Nedir politikleşmiş askeri savaş stratejisi? Silahlı propaganda demektir. Silahlı propaganda nedir? Halkı silahlandırmak, gerilla savaşıyla birbirine kırdırmak, öldürerek otorite olmak demektir.

