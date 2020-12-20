TBMM'de Afganistan ve Libya tezkereleri görüşülecek

TBMM 2021 bütçe maratonu sona erdi. Meclis, yılın son düzenlemeleri için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, 22 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanarak Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.

