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TBMM'de Afganistan ve Libya tezkereleri görüşülecek
TBMM Genel Kurulunda, Libya ve Afganistan tezkereleri ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.
GÜNDEM 20.12.2020, 16:52
TBMM 2021 bütçe maratonu sona erdi. Meclis, yılın son düzenlemeleri için mesai yapacak.
TBMM Genel Kurulu, 22 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanarak Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.
TBMM Genel Kurulu, 22 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanarak Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.
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