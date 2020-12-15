TBMM'de 4 partiden yaptırımla ilgili ortak bildiri: Reddediyoruz

Son dakika haberi... TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

