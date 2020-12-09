TBMM'da 'Alaattin Çakıcı' ve 'Mahir Çayan' tartışması

2021 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında grubu adına söz alan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un sözleri Genel kurulda tartışma başlattı. Bulut, "Israrla ve inatla Cumhur İttifakı'nı, İnfaz Yasası'ndan yararlanarak çıkan ve uzun yıllar, ömrünün neredeyse yarısını cezaevinde geçiren bir şahıs üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Cumhur İttifakı'nı yaralama gayretine giren samimi olmayan bir gayreti görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulut, konuşmasının bir bölümünde, 2012 yılında Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülen bir yasa teklifine atıfta bulunarak, "2 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan geçmiş, İçişleri Komisyonu'na havale edilmiş kanun teklifinin metninde ne diyor, biliyor musunuz? Şunu söylüyor, diyor ki; Mahir Çayan isminin bazı örgüt yöneticileri de dahil olmak üzere kamusal hizmette kullanılan binalara, köprülere, aklınıza nere gelirse verilmesi teklif ediliyor. Peki, kim Mahir Çayan? Yeni nesile allanıp pullanıp sunulan Mahir Çayan'ın gerçek yüzünü buradan ifade etmek gerekiyor ki; maskeleri düşürelim hep birlikte. Mahir Çayan DHKP-C örgütünün kurucusudur, ideoloğudur, aynı zamanda eylemcisidir" diye konuştu.

"ÜLKÜCÜDEN MAFYA OLMAZ AMA MAHİR ÇAYAN'DAN TERÖRİST OLUR"

MHP'li Yücel Bulut'un Mahir Çayan'a sarf ettiği sözler sonrası Genel Kurul'da gerginlik yaşanırken Bulut, "Ne diyor Abdullah Öcalan, Mahir Çayan'la ilgili? Halkların Demokratik Partisi kurulurken İdris Bayülken'e vermiş olduğu mülakatta aynen şöyle söylüyor: 'Ben Mahir Çayan'ın çizgisiyle onun sempatizanlığıyla başladım bu mücadeleye. 40 yıldır Mahir'in çizgisinin kavgasını yürütüyorum. Mahir'in bana verdiği bir emanettir ve ben 40 yıllık süre içerisinde bu emaneti kavga boyutuyla en iyi şekilde yerine getirmek için uğraştım. Şu anda da bu emaneti teslim ediyorum.' Kime teslim ediyor Abdullah Öcalan Mahir Çayan'dan aldığı emaneti? Kendi beyanına göre Halkların Demokratik Partisi'ne teslim ediyor. Çizgimiz net, duruşumuz net. Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz ama Mahir Çayan'dan terörist olur" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bulut'un sözleri üzerine, "Alaattin Çakıcı'yla ilgili, 'eli silah tutan herkese karşıyız' diyorlar. Alaattin Çakıcı'nın eli silah tutmuştur. 'Adam öldüren herkese karşıyız' diyorlar. Alaattin Çakıcı, adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Öyle biz mafyadan korkarak, mafyaya baş eğerek devleti yönetemeyiz, mafyayla birlik olup devleti yönetemeyiz. Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır. Savunmaya devam edebilirler" dedi.

Tartışmaya katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Alaattin Çakıcı terörist değildir. Cezasını fazlasıyla 20 yıl cezavinde kalmakla çekmiştir. Birtakım aleyhine propagandalar yapan CHP’liler oldu. Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir. Ne yapacaksın öldürecek misin? Hala kin duyuyorsanız Alaattin Çakıcı'nın ve babasının eskiden verdiği mücadelenin kinini ve düşmanlığını yaşıyorsunuz. Onun için Alaattin Çakıcı'ya düşmansınız." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, "Hukuk değil, bir ırkçı nutuk dinledik. Irkçılığın nasıl olduğunun tarihini yazan bir konuşma ve grupla karşı karşıyayız. Dün ırkçılığa sözde karşı çıkıp, burada gelip Meclis kürsüsünden ırkçılık yapmak ancak onlara yakışır, biz çeteleri desteklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Beştaş'ın, ırkçılık sözlerine karşı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alarak, "Kendileri ırkçılık yapıp başkalarına ırkçılık isnat etmeye kalkmasınlar, konuşmacımızın konuşmalarında buna ilişkin zerre toz bulunduramazlar. Türk milliyetçisiyiz biz, ırkçılık ayaklarımızın altındadır" diye konuştu.

Tartışmaların uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç toplantıya ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

