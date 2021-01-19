TBMM, sosyal medya temsilcilerini dinleyecek
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye'de temsilcilik açan dijital mecra üyeleri önümüzdeki hafta TBMM'de ağırlayıp
GÜNDEM 19.01.2021, 17:18
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu da konuyu gündemine aldı. Türkiye'nin atacağı adımlar incelendi. Facebook ve Instagram'ın temsilcilik açma kararı değerlendirildi.
Önümüzdeki hafta hem bakanlar hem de temsilcilik açan şirketlerin üyeleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek.
Toplatılara Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.
Toplantıda hem WhatsApp’ın gizlilik yönetmeliği ile ilgili güncelleme kararı hem de önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ele alınacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili TRT Haber'e şu açıklamayı yaptı:
"Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızı komisyonumuza çağıracağız. Bununla beraber yine Türkiye'de temsilcilik açan dijital mecraları TBMM'ye çağıracağız. Facebook başta olmak üzere, İnstagram, LinkEdin, TikTok ve diğer sosyal mecraların temsilcilerini burada dinleyeceğız."
Önümüzdeki hafta hem bakanlar hem de temsilcilik açan şirketlerin üyeleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek.
Toplatılara Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.
Toplantıda hem WhatsApp’ın gizlilik yönetmeliği ile ilgili güncelleme kararı hem de önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ele alınacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili TRT Haber'e şu açıklamayı yaptı:
"Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızı komisyonumuza çağıracağız. Bununla beraber yine Türkiye'de temsilcilik açan dijital mecraları TBMM'ye çağıracağız. Facebook başta olmak üzere, İnstagram, LinkEdin, TikTok ve diğer sosyal mecraların temsilcilerini burada dinleyeceğız."
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