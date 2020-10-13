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TBMM, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste haftalık konuşması yaptığı sırada Meclis TV'nin 3 otopilot kamerasından biri bozuldu. TBMM idaresi bunun üzerine Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.
GÜNDEM 13.10.2020, 21:50
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Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında kameralardan birinin bozuk olduğunun anlaşılması üzerine TRT Haber'in canlı yayın görüntülerinden faydalanıldı ancak TRT Haber'in canlı yayını kesmesi sebebiyle konuşma sadece sağ ve sol açıdan yayınlanabildi.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Kılıçdaroğlu makamına giderken yaşanan arıza sebebiyle özür diledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bunun bir ''kaza'' olmadığını ve konuşmanın sabote edildiğini ifade etti.
Ali Öztunç'un açıklamaları şu şekilde:
TBMM TV kameramız arızalandı diyor. Grup toplantısından 10 dakika önce çek etmeleri lazım. Nedense AKP’nin hiç kamerası bozulmuyor. MHP grubunda kamera bozuluyor mu? Ayıp ya. Yan açıdan veriyorlar, yanlış yapıyorlar. TRT’nin görüntüsünü alıp kullansınlar. Meclis’in bunun hesabını vermesi gerekiyor. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin grup toplantısı, önceden duyurulmuş. 10 dakika önceden çek edilmez mi? Yayında sorun var mı, bakılır. Çek edeceksiniz arıza çıkmaz. Bunu bilinçli yapıyorlar. Orman yangınları nasıl bir sabotaj ise bu da başka bir sabotaj.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Kılıçdaroğlu makamına giderken yaşanan arıza sebebiyle özür diledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bunun bir ''kaza'' olmadığını ve konuşmanın sabote edildiğini ifade etti.
Ali Öztunç'un açıklamaları şu şekilde:
TBMM TV kameramız arızalandı diyor. Grup toplantısından 10 dakika önce çek etmeleri lazım. Nedense AKP’nin hiç kamerası bozulmuyor. MHP grubunda kamera bozuluyor mu? Ayıp ya. Yan açıdan veriyorlar, yanlış yapıyorlar. TRT’nin görüntüsünü alıp kullansınlar. Meclis’in bunun hesabını vermesi gerekiyor. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin grup toplantısı, önceden duyurulmuş. 10 dakika önceden çek edilmez mi? Yayında sorun var mı, bakılır. Çek edeceksiniz arıza çıkmaz. Bunu bilinçli yapıyorlar. Orman yangınları nasıl bir sabotaj ise bu da başka bir sabotaj.
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