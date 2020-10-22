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TBMM Genel Kurulu toplanamadı, toplantı ertelendi

Son dakika... TBMM Başkanlık Divanı oluşamadığı için toplanamadı. Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi haftaya salı gününe erteledi.

GÜNDEM 22.10.2020, 14:47
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TBMM Genel Kurulu toplanamadı, toplantı ertelendi
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşamadığı için toplanamadı. Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi 27 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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