TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verilen ikinci hak ihlaline yönelik gerekçeli kararı iade etti. Yazıda, "Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz" denildi.

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesini yayımlamış, kararda, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, Berberoğlu’nun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.



Gerekçeli kararda, Meclis vurgusu da yapılarak, Enis Berberoğlu ve kararlarında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve kararların gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevinin olduğu belirtilmişti.



Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı hakkında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Bugün veya yarın AYM'ye bir yazı göndereceğiz. Bu yazı maddi hatanın düzeltilmesi başlıklı bir madde. Orada diyor ki, AYM kararıyla ilgili maddi hatanın düzeltilmesi söz konusuysa ilgililer bunu talep ederler. Bunu talep edeceğiz. Meclis'in adını geçiriyorsunuz ama Meclis ne yapmalı? Mahkemeyi mi lav etmeli? AYM'nin kararı nihai bir kararsa doğrudan Meclis'e göndersin biz de okuyalım, dokunulmazlık kazanılsın, milletvekilliği tekrar kazanılsın. Şunu söylemiyor ama. Milletvekilliği kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesi ile düştü. Tersiyle ilgili bir düzenleme yok ama. Kesin hüküm ortadan kalkarsa o zaman sonuçların da ortadan kalkabileceğini düşünebilir. Meclis'e bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurul'a okutulması gerekir."

