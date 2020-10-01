TBMM bugün yasama faaliyetlerine başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumla toplanacak Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak.

Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Saat 13.00'te anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan, iç siyaset ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelere ilişkin mesajlarını Meclis'ten verecek.

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.

