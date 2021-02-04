TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de FETÖ büyük ölçüde tasfiye edilmiştir

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye'de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir” dedi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi'nin davetine icabet ederek heyetiyle dost ve kardeş Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, iki ülkenin köklü bir tarihi ve zengin ortak kültürü paylaştıklarını söyledi.

Mevkidaşı Ruçi ve heyetine Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da bir askeri darbe teşebbüsü gerçekleştiren FETÖ'nün faaliyetlerinden de söz ettiğini kaydeden Şentop, şunları söyledi:

Arnavutluk Meclis Başkanı, Gramoz Ruçi, pandemi döneminde Türkiye’nin Arnavutluk’a verdiği yardımlar için teşekkür ederek, “Sağlık altyapısında yapılan yardımlar ve Fier’de 3 ayda yapılacak hastanenin inşaatı Türk devletinin bize verdiği yardımlardan somut göstergelerdir. Her iki millette de bir atasözü var: Dost kara günde belli olur. Bizim bu işbirliğimiz bu millet hafızasını da en güzel şekilde ispatlıyor. Başkan Şentop’a Arnavutluk’un Türkiye ile olan stratejik ortaklığı ve çok iyi düzeydeki ilişkileri takdirle karşıladığını bildirdim. Bölgede ve daha geniş alanda komşuluk, egemenlik, barış ve ilerlemeye hizmet yolunda devam” dedi.

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da bazı mevcudiyetlere sahip. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi toplantı halindeyken uçaklarla bombalamaktan çekinmeyen, kaçınmayan bir örgüttür. Türkiye'de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Ancak uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir. Bu Fetullahçı Terör Örgütü gizli emellerini, amaçlarını eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim"

