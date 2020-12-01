TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan salgın uyarısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." dedi.
GÜNDEM 01.12.2020, 09:15
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." dedi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic. twitter.com/a9FMKoshLK
— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic. twitter.com/a9FMKoshLK pushfn('ads'); — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic. twitter.com/a9FMKoshLK
— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic. twitter.com/a9FMKoshLK pushfn('ads'); — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
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