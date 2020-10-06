Tazmanya canavarları doğaya salındı

Avustralyalı yetkililer, gelişmeyi "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki Tazmanya canavarları insanlara karşı bir tehdit oluşturmuyor.

Tazmanya Adası'nda bu etoburlardan yaklaşık 25 bin tane bulunduğu tahmin ediliyor.

