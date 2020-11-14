Tayyip Bey artık AK Parti’yi bile toparlayamaz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Kanal 42'de Sümen Altı programının stüdyo konuğu oldu. Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ AK Parti kaybederse, Türkiye’nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini eleştirdi.

AK Parti’nin kendi tabanını canlı tutmak, parti oyundaki düşüşü engellemek için insanları korkutmaya çalıştığını ifade eden Saadet Partili Doğan, “Hiçbir devlet başkanı, kendi şahsının veya kendi partisinin kaderiyle ülkenin kaderini bir araya getiremez. AK Parti, yarın gidecek ama Türkiye kalacak. Zor zamanda kendilerini rahatlatmak için kurulmuş cümleler bunlar. Bu söylemler artık vatandaş tarafından da kabul görmüyor. ‘AK Parti iktidarı giderse, ekonomi kötü olur’ diyorlar. Rakamlar ortada. Bugünkünden daha kötü ne olabilir.” dedi.

“AK Parti iktidarı giderse, başta Tayyip bey sonra da ülke rahatlayacak” diyen Doğan, şunları kaydetti:

“Tayyip beyin bugünden itibaren bırakın Türkiye’yi toparlamasını, artık kendi partisini bile toparlayamaz. Sayın Cumhurbaşkanının bırakın Ortadoğu’yu, bırakın Türkiye’yi kendi partisini bile toparlama ihtimali yok. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bugün AK Parti il Başkan Yardımcısı söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde psikolojik sıkıntı yaşamasının ve bu sıkıntının da sözlerine yansımasının ana nedeni teşkilatlarında bir ruhun kalmamasıdır. AK Parti, inandırıcılığını kaybetti. Bugün AK Parti, insanlara umut veremeyecek bir parti haline geldi. 17 yıl önce insanlar AK Parti’nin yalanlarına bile inanırken, bugün doğru söylediklerine bile inanmıyor. Çünkü söylenen hiçbir söz gerçekleşmedi. Bugün AK Partili vatandaşlar, umutlarıyla oynandığını düşünüyor. AK Parti, kendini korumak ve iktidarda kalmak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün imkanlarını kullanan bir parti haline dönüştü. AK Parti, yaşamak için Türkiye’yi öldürüyor şuanda. Bundan daha ağır bir laf olur mu? Yazıktır, günahtır.”

