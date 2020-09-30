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Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 30.09.2020, 09:16
Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Jiufen’in 35 kilometre güneydoğusu olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, 102 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünün 5,9 olduğunu bildirdi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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