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Tavuk çiftliğinden yürek burkan yangın! Binlerce civciv öldü
Kocaeli'de 56 bin civcivin bulduğu bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangından civcivlerin çoğu öldü.
GÜNDEM 01.02.2021, 11:31
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 56 bin civciv bulunan tavuk çiftliği alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, civcivlerin büyük kısmı öldü.
Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana kurulu tavuk çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangını fark eden çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Adrese İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında 56 bin civcivin büyük kısmı öldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana kurulu tavuk çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangını fark eden çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Adrese İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında 56 bin civcivin büyük kısmı öldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
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