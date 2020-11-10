Tatar’a büyük destek

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başkanları KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KKTC’nin Türkiye açısından çok önemli bir konuma sahip olunduğunun vurgulandığı toplantıda, Tatar da işbirliğinin daha da güçlenmesi gerektiğine işaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu (T.Kamu-Sen) Başkanı Önder Kahveci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve diğer ilgililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, “Esas itibarıyla ekonomik gelişmeler zemin üzerinde geliştiği için zeminin güçlü olması, gelecekte yapacağımız çalışmalarla ekonomik hayatın daha da iyi bir noktaya gelmesine katkı yapmaktadır. Sizlerin de bize verdiği ekonomik destek, manevi ve tecrübe desteği çok önemlidir, bütün bunlar zemini daha da güçlendirmektedir” diye konuştu.

Sağlık alanında yapılan diğer yatırımlarla da, KKTC’nin hem zeminini güçlendirdiği hem de sağlıkta çağdaş noktaya gelindiği mesajının verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle, hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve bizlere olan güveni ile yoluna devam etmektedir. Bütün bunlar başarıdır. Çünkü bu çalkantılı bölgede, birtakım güçlerin aleyhimize uğraştığı bir dönemde biz yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüştüğü Rum lidere, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını söylediğini ve, “Biz de artık aynı noktada değiliz” mesajını verdiğini aktardı.

M. Fahri ÖZKAN

