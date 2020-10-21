Taşeron maaşlarına zam mı geliyor? Kimin maaşı ne kadar artacak?

Ekim ayının sonunda sona erecek sözleşmelerin ardından taşeron işçilerin iş kolu için düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı. Bu durumda taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. 2020 TİS ile asgari ücrete göre yeniden belirleme bekleyen taşeron işçiler maaşlara da ek zam bekliyorlar.

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin maaşları için bir düzenleme gerçekleştirirse kadroya alınmadan süreçteki maaşlara göre yeni bir düzenleme yapılacak. İşte taşeron işçilerin beklediği yüzdelik dilim düzenlemesine göre son gelişmeler. Detaylar haberimizde...

Taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranı 4/D'li personeller için en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 2020 seneyi 'Toplu İş Sözleşmeleri'nde ele alınması beklenen karara dair Çalışma Bakanlığı'ndan bir yazı ortaya çıktığı iddia edilmişti. Yüzdelik dilim mevzusunda yeni adımların yer aldığı bu yazı daha sonra kaldırıldı. Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşlarına göre yapılacak. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce ne kadar maaş alıyorlarsa maaşlar o dönemki asgari ücrete göre oranlanacak. Peki, milyonlarca taşeron işçisini bekleyen bu süreç nasıl işilyor? Taşeron maaşlarına ayrı ayrı zam mı geliyor? Kim ne kadar maaş alacak? Taşeron işçilerinin maaş düzenlemesi nasıl olacak? İşte yüzdelik dilimle asgari ücret zammı!



Taşeron işçiler için yüzdelik dilim çıkarsa kimin maaşı ne kadar, artacak?

Burada önemli olan husus kadroya geçiş süreci olacak. O dönem ki maaşların asgari ücrete göre ayarlaması yapılacağından burada avantajlı olup ek maaş alacaklar maaşı yüksek olanlar olacak. Ancak bakanlık kararı farklı maddeler de çıkarabilir. Fakat taşeron işçilerinin beklentileri ise asgari ücretten yüksek maaş alırken kadro sonrası maaşı düşenlere yönelik bir ek zam.

'Yüzdelik Dilim Düzenlemesi' ise yetkili konfederasyonun Çalışma Bakanlığı ile yapacağı 2020 TİS görüşmeleri sonrasında belli olacak.



Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşlarına göre yapılacak. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce ne kadar maaş alıyorlarsa maaşlar o dönemki asgari ücrete göre oranlanacak. Şuan ki maaşlarda o orana göre yeniden belirlenecek. Ancak tüm bunların olabilmesi için Çalışma Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor.



1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.



4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.

Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.



Devlet birimlerinin her kademesinde görev alan 4/D'li personeller 2020 yılının ikinci yarısını toplu iş sözleşmesini beklemekle geçirdiler.

31 Ekim tarihinde iş kolları değişecek olan taşeron işçiler, Ekim ayı sonrası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını bekliyorlardı. Görüşmelerin belli bir sürede tamamlanması ve yeni kararların açıklanması beklenirken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlenecek. Bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. TİS görüşmelerinin zirvesinde ise maaş zammı, görev tanımı, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve ek ödeme ikramiye promosyon artışları olması bekleniyor.

