Tartıştığı kişiyi taşla vurup öldürdü
Ankara Sıhhıye Halk Sokak'ta bulunan metruk bir binanın içerisinde A.R.K. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı. B.Y. eline aldığı taşla A.R.K'yi başından yaralayarak kaçtı.
GÜNDEM 08.12.2020, 21:20
Çevredekilerin metruk binadan kavga sesi geldiği yönündeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı A.R.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli B.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı A.R.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli B.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.
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