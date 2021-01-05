Tartışılan SMA dosyası: İlaçlar neden pahalı, Türkiye'de durum ne?

On binlerce çocuğun hayatını tehdit eden Spinal Musküler Atrofi, kısa adıyla SMA bugün Türkiye'nin de en önemli sorunlarından.

Bir başka deyişle kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA istemli kasların erimesine yol açıyor.

Araştırma-geliştirme, lisans, yatırım ve pazarlama maliyetlerinin yanı sıra hasta sayısının hem çok az hem de ilaca mecbur olması ilacın fiyatını etkiliyor.

Sosyal medyada başlayan Milli Piyango’nun Varlık Fonu’na aktardığı 75 milyon TL’nin SMA hastası çocukların tedavilerine harcanması kampanyası, hastalığı yeniden gündeme getirdi.

En son SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kirli kampanyaya alet olmayın' yorumu gelmişti.

Sağlık Bakanı Koca'nın bu sözlerine her kesimden tepki yağdı.

TV5'de 4. Güç programını da yapan Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in youtube kanalındaki konuğu SMA'lıların Avukatı kabul edilen Mehmet Rıfat Bacanlı oldu.

Programda “Varlık Fonu'na aktarılan Milli Piyango'nun 75 milyonluk kısmı SMA hastalarına kaynak olsun” çağrısı üzerine başlayan tartışmalarve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları konuşuldu.

SMA hastalığının hukuki yönlerinin masaya yatırdığı programda devletin neden destek vermediği tartışıldı.

Programda ayrıca SMA hastalarının hukuk ve sağlık mücadelesini, ilacın yeterliliği ve Türkiye'deki yardım kampanyaları yönelik hesaplara el konulmasına ilişkin sıkıntılar da dile getirildi.

* Hastaneler yerine adliyelerde olmalarının sebebi ne?* Devlet destek veriyor mu?* Kullanılan ilaç ve kullanılamayan ilaç arasında Uluslar arası onay bakımından farklar neler?* Yardım kampanyaları hesaplarına el konma riski var mı?

* SMA hastaları kaderine mi terk ediliyor*

