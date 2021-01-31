Tarla yolunda 4 gencin ceseti bulundu: Üçü başından vurulmuş
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Cesetlerden üçünün başından vurulduğu tespit edildi.
GÜNDEM 31.01.2021, 22:05
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarladan dönen bir çiftçi yol kenarındaki bir aracın yanında 4 ceset buldu. Cesetlerin yaşları 20 ile 24 arasında değişen 4 gence ait olduğu, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu tespit edildi.
Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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