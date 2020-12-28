Tarımsal desteklerde Türkiye sınıfta kaldı

Hükümet, tarımsal desteklerin her yıl artırıldığını ve bütçeden önemli kaynak ayrıldığını iddia ederken, yapılan bir çalışma Türkiye’de çiftçinin gerçekten yeterince desteklenmediğini ve Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin çok gerisinde kaldığını ortaya koydu. Almanya’daki çiftçi Türkiye’deki çiftçiden 18 kat daha fazla destek alırken bu oran Fransa’da 16.7 kat, Hollanda’da ise 12.3 kat olarak gerçekleşti. Avrupa’da çiftçiye verilen destek miktarı ile Türkiye’de çiftçiye verilen destek miktarı karşılaştırıldığında, Türkiye’de çiftçinin aslında gerçek manada desteklenmediğini ortaya koyuyor.

Ülkelerin tarımsal hasıladaki sıralamaları ile çiftçiye verilen destekler karşılaştırıldığında ortaya acı bir tablo çıkıyor. Tarımsal hasılada Türkiye Avrupa’nın birincisi olurken çiftçinin kullandığı desteklerde ise Avrupa’dan çok geri planda kalması, Türkiye’de çiftçinin ne kadar zor şartlarda üretim yaptığını gözler önüne serdi. AB ülkelerinde çiftçiler, Türkiye’deki çiftçiden ortalama 4 kat daha fazla desteklenirken, bu oran Almanya’da 18.4’e, Fransa’da 16.7’ye, Hollanda’da 12.3’e ve İtalya’da ise 4.1 kata kadar çıkıyor. Ziraat Mühendisi ve Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, TV 5’te yayınlanan Emek ve Tarım programında, tarımsal destekler konusunda yaptığı bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de tarımsal desteklerin yeterli olup olmadığı sürekli tartışma konusu olurken, Kahveci’nin tarımsal destekler konusunda Türkiye’deki çiftçi ile AB ülkelerindeki çiftçileri karşılaştıran çalışma sonuçları ortaya acı bir tabloyu çıkardı.



Tarımsal hasılada Türkiye’nin AB ülkeleri arasında birinci olmasına rağmen, Türkiye’de çiftçilerin AB ülkelerindeki çiftçilere göre ortalama 4 kat daha az desteklendiğinin altını çizen Kahveci, “Türkiye’de çiftçi bu dezavantaja rağmen daha üretkendir. Daha kanaatkârdır. Daha dirençli ve ısrarcıdır. Kıt imkânları çok iyi kullanır. Bizim çiftçimizin AB ile aynı imkânlara kavuşması halinde nasıl harikalar ortaya koyacağını bize bu veriler net bir şekilde söylüyor” dedi.



Avrupa Birliği’nin çiftçisine ürettiği brüt hasılanın yüzde 16’sına kadar destekleme yaparken, Türkiye’de bu oranın yüzde 3,6’da kaldığına dikkat çeken Kahveci, şu rakamları paylaştı: “AB desteğinin TL cinsinden tutarı çiftlik/işletme başına 33.036 TL iken, bizde ise bu rakam kayıtlı çiftçi başına 7.873 TL’dir. Yani AB toplam 14,5 milyon işletmesine bizden yaklaşık 4,2 kat daha fazla destek veriyor. Tarımsal kırsal nüfus açısından ise kişi başına 4 kat daha fazla.”

Kahveci, tarımsal destekler konusunda Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaptığı karşılaştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şu çarpıcı tespitlerde bulundu.



“2019 verilerine göre; Türkiye 455 milyar TL’lik brüt tarımsal hasıla üretimi ile AB’de ilk sırada. AB’nin toplam brüt tarımsal hasılası ise 341,1 milyar Euro. AB’nin toplam hasılasına göre Türkiye oranı/payı yüzde 18,25’dir. Buna göre AB’de çiftlik/işletme başına düşen brüt hasıla tutarı 32.856 Euro iken bu rakam Türkiye’de brüt hasıladan kayıtlı çiftçi/işletme başına düşen miktar 34.420 Euro’dur. Bu rakamlar bize işletme başına ortalama brüt üretim değerini veriyor.



Gelelim verilen desteklere. AB ortak bütçesinden 2019 yılında tarım ve kırsal için yapılan destekleme tutarı 54,484 milyar Euro’dur. Türkiye’nin 2019 yılındaki destekleme bütçesi ise 16,4 milyar TL yani 2,584 milyar Euro’dur. Bu rakamlar bize neyi gösteriyor? AB çiftçisine ürettiği brüt hasılanın yüzde 16’sı kadar destekleme yaparken, Türkiye’de ise sadece yüzde 3,6’sı kadar yapıldığını gösteriyor.



AB’nin tarımsal üretimde bürüt hasılanın yüzde 55,1’ini 4 ülkenin ürettiğini hatırlatan Kahveci, bu ülkelerde çiftçiye verilen destek miktarı ile Türkiye’de verilen destek miktarları karşılaştırıldığında aradaki uçurumun daha da arttığına işaret ederek, “Fransa’da 16,7 kat, İtalya’da 4,1 kat, Almanya’da 18,4 kat ve Hollanda’da ise 12,3 kat daha fazla destekleme alıyor” dedi.



* AB desteğinin TL cinsinden tutarı, çiftlik/işletme başına 33.036 TL iken bizde bu rakam kayıtlı çiftçi başına 7.873 TL’dir. Yani AB toplam 14,5 milyon işletmesine bizden yaklaşık 4,2 kat daha fazla destek veriyor. Tarımsal kırsal nüfus açısından ise kişi başına 4 kat daha fazla destek kullandırılıyor.

Mehmet Fahri Özkan / ANKARA

