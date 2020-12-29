Tarım Kredi Tağşişli’den vazgeçemiyor! Tağşişli’ye yeni görev!

Tarım Kredi Marketler, tağşişli genel müdürden vazgeçemiyor. Milli Gazete’nin haberleri üzerine görevden alınarak Tarım Kredi Holding’e transfer edilen tağşişli genel müdür, şimdi yeniden Tarım Kredi Birlik A.Ş’ye geçici görevle görevlendirildi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, geçmişte halkın sağlığını hiçe sayarak ürettiği hileli ürünlerle çok kez ifşa olan firma ortağından vazgeçememesi dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği market projesinin başına geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belgeli tağşişli bir ismin Genel Müdür yapılması büyük bir skandala neden olmuştu. Milli Gazete’nin ortaya çıkardığı skandal sonrası tağşişli genel müdür, sessiz sedasız Tarım Kredi Birlik A.Ş Genel Müdürlüğünden alınarak önce Genel Müdür Yardımcılığına sonra ise şef yapılarak kamuoyunun gözünden kaçırılmak istenmişti. Tağşişli firma ortağının Tarım Kredi Birlik A.Ş’de Genel Müdür Yardımcısı maaşıyla şef yapıldığının ortaya çıkması, kurumda büyük bir infiale neden olurken bu sefer bu kişi Tarım Kredi Holding’e transfer edilerek, yaşanan kriz soğumaya bırakılmıştı.

Ortaya çıkan yeni senaryoya göre Tarım Kredi Marketlerin bağlı bulunduğu Tarım Kredi A.Ş, ikiye bölünecek ve marketler adına bütün satın almaları yapacak olan şirketin başına ise tağşişli firma ortağının getirilmesi amaçlanıyor. Bu plan doğrultusunda geçtiğimiz 21 Aralık’ta Tarım Kredi Holding, aldığı kararla Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığında görevli olan tağşişli firma ortağını, Tarım Kredi Birlik A.Ş’nin yeniden yapılanma sürecinde gözetimde bulunmak amacıyla geçici olarak bu şirkete görevlendirdiği ortaya çıktı.

Tarım Kredi Birlik A.Ş Genel Müdürü Bayramali Yaldırım’ın tağşişli firma ortağı Yavuz Mehmet Bulut’un yeniden şirketine görevlendirilmesine kesinlikle karşı çıktığı ancak bu görevlendirmenin Tarım Kredi’de hukuksuz bir şekilde Genel Müdürlük yapan Fahrettin Poyraz’ın isteği üzerine yapıldığı kaydediliyor.

Bilindiği üzere çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi’nin çiftçiden alınan ürünlerin halka daha uygun fiyata satılması amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketlerin başına geçmişte ortağı olduğu firmaların halkın sağlığını hiçe sayarak ürettiği hileli ürünlerle Bakanlık tarafından çok kez ifşa olmuş bir firma ortağının atanması tam bir skandala neden olmuştu. Bu skandalın ortaya çıkması üzerine Tarım Kredi Kooperatifleri tağşişli firma ortağı ile ilgili hiçbir işlem yapmazken, skandalı ortaya çıkaran Milli Gazete’nin haberlerine hukuksuz bir şekilde erişim engeli ve tekzip kararı aldırılması manidar bulunmuştu.

