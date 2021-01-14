Tarım Haftası'nda Millî Gazete’ye basın ödülü

Milli Gazete Ankara Haber Müdürü Sadettin İnan, Türk tarımına ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı hizmetlerden dolayı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü’ne layık görüldü. Çevrimiçi olarak sosyal medya üzerinden yapılan programda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “10 Ocak tarım öğreniminin yıl dönümü olmasının yanında aynı zamanda Çalışan Gazeteciler Günü olarak da kutlanmakta. Basın emekçilerimizin de gününü kutluyoruz. Bu yıl da Türk tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Ödül töreni Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenirken, ödüller pandemi sonrası düzenlenecek bir programla sahiplerine teslim edilecek.

