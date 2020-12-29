Tarım Bakanlığı KPSS'siz personel (işçi) alımı başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine çeşitli kadrolarda KPSS şartsız kamu personel alımı başladı. Kurum bünyesine farklı illerde yapılacak alımlarda herhangi bir KPSS şartı aranmadan işçi alımı gerçekleştirilecek.

Alımlarda şartlar kadroya göre değişecek.

Tarım Bakanlığı 826 işçi alımı kadroları ve illeri belirlendi.

İşte Tarım Bakanlığı'ının alım yapacağı iller;

Ankara, Eskişehir, Isparta, Aydın, İzmir, Samsun, Niğde, Tekirdağ, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Kırklareli, Trabzon, Yalova, Afyon, İstanbul, Ordu, Balıkesir, Adana, Erzincan, Ardahan, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Antalya, Bolu, Hatay, Giresun, Denizli, Çorum, Çanakkale, Burdur, Van, Tokat, Kocaeli, Mersin, Erzurum, Elazığ, Bursa, Muğla, Edirne, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Adıyaman. (HER KADRO HER İLDE BULUNMUYOR)

Tarım Bakanlığı işçi alımı yapacağı kadrolar şu şekilde:



Alımlar kamu işçisi statüsünde olacak. Toplam alım sayısı 826 kişi olacak.



Tarım Bakanlığı işçi alımı başvurusu için; https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidip İŞYERİ UNVANI yazan yere TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI yazın. Aynı bizim gibi yazın ve başka yere dokunmadan ARA tuşuna basın. İlanlar karşınıza çıkacaktır.

İlinizde olan ilanları bulmak için ise İL yazan yerde ilinizi seçin.

Kurum kura çekimini 16 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00’da yapacak. Kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak.

