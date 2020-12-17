Tarım Bakanlığı geri adım attı! O uygulama kaldırılmayacak
Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin etiketinde "trans yağ" ibaresinin kaldırılması için hazırladığı taslaktan geri adım attı. O uygulama kaldırılmayacak.
GÜNDEM 17.12.2020, 11:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiketinde "trans yağ" ibaresini kaldırmak için hazırladığı yönetmelik taslağında geri adım atacağı sinyalini verdi. HaberTürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, gelen görüşler doğrultusunda trans yağ ibaresinin etiketlerde kalabileceğini söyledi.
Seçkin, program sonunda "Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum, özellikle" cevabını verdi. Ersoy'un "etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna ise Seçkin "Evet" dedi.
Seçkin, program sonunda "Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum, özellikle" cevabını verdi. Ersoy'un "etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna ise Seçkin "Evet" dedi.
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