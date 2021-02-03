Tarım Bakanı ithal buğdayla ilgili verileri açıklamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 2 yılda TMO aracılığıyla ithal edilen arpa ve buğday miktarı ile bu ürünler için yurtdışına ödenen miktarın açıklanması istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli üreticiden alınan ve yurtdışından ithal edilen arpa ve buğday fiyatlarının da kıyaslanmasını isteyen Gürer’in soru önergesine üstü kapalı yanıt verdi. Önerge sahibi Gürer ise “Makarnalık buğdayda yerli üreticiye 1800 lirayı çok gören TMO, aynı ürünü yurtdışından 2 bin 450 liraya ithal etti. Sayın Bakan, soru önergemizi yanıtlarken, acaba bu gerçeği gizlemeye neden ihtiyaç duydu?” diyerek tepkisini dile getirdi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububatta Türkiye’yi ithalat ülkesi haline getiren Tarım ve Orman Bakanlığına, 2019 ve 2020 yıllarında ithal edilen arpa ve buğdayla ilgili detaylı sorular yöneltti.



Gürer, önergesinde, “2019 yılında TMO çiftçiden doğrudan aldığı makarnalık, ekmeklik; buğday ve arpa miktarı ne kadardır?

2019 yılında TMO tarafından yurt dışından ithal edilen buğday ve arpa miktarı ne kadardır? Buğday ve arpanın tonunun alım fiyatı ne kadardır?

2020 yılında TMO tarafından çiftçiden alınan buğday ve arpa miktarı ne kadardır? İthal edilen ekmeklik ve makarnalık buğday miktarı ne kadardır? 1 ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın ithalat bedeli ne kadardır? Makama ve ekmeklik buğday ithalatı yaptığımız ülkeler hangileridir?31 Aralık 2020 tarihinde buğday ve arpa da gümrük vergilerinin sıfırlanmasının ardından öngörülen buğday ithalatı miktarı ne kadardır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO tarafından 2019 yılında üreticilerden 1,4 Milyon ton hububat alımı yapıldığını açıkladı.



Bakan Pakdemirli, “TMO’ya hububat ve bakliyat için verilen ithalat yetkileri genel bir yetki olup ilgili kurumların görüş ve talepleri doğrultusunda değerlendirmeler en hassas şekilde yapılmak suretiyle ancak ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. TMO tarafından dış alımlar ihale yöntemiyle yapılmakta olup en uygun teklifi veren kişi ve firmalarla sözleşme imzalanmaktadır. Dolayısıyla her bir ihalede verilen en düşük fiyatlar dış alım fiyatlarını belirlemiş olmaktadır” dedi.



2020 yılı hububat alım fiyatları 4 Mayıs 2020 tarihinde açıklandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, rakamsal bilgileri vermedi.

