Üretici emeğinin karşılığını alamamaktan, tüketici ise satın alamamaktan yakınıyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığını ve Kovid-19’a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını söyleyerek, tarım sektörü için acil bir “yardım paketi” hazırlanmasını istedi.

Son yıllarda girdi maliyetlerindeki önlenemez artışlar ve elde edilen hasılatın maliyeti bile karşılamaması nedeniyle tarımı terk eden çiftçilere, salgın nedeniyle de bırakmak zorunda kalanlar eklendi. Bunlara bir de bankaların ve tarımsal kredi veren kuruluşların ağına düşen çiftçiler de eklenince, tarımdan kaçış hızlandı.

Üretimdeki aksama fiyatlara da yansımaya başlayınca vatandaş için “tarım ülkesi” Türkiye’de ucuza sebze meyve tüketmek de hayal oldu. Bütün bu faktörlere rağmen yüksek fiyatların sorumlusu olarak pazarcıların veya marketlerin gösterilmesi hayretle karşılanıyor. Sektör temsilcilerinin ve çiftçilerin “tarım alarm veriyor” uyarılarıysa her nedense dikkate alınmıyor.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Demirtaş, “Sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesiyle fiyat indirimi sağlamak ancak geçici bir süre yararlı olurken iç üretimi tahrip ederek sorunu kalıcı olarak büyütüyor. Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Bu olgu, şu günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale gelmiş bulunuyor” dedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yazılı açıklamasında, mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti. Gübre sorununun yanı sıra çiftçilerin Kovid-19’dan da olumsuz etkilendiğini belirten Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gıda enflasyonunun genel enflasyon düzeyinin üzerine çıkması nedeniyle sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesi, üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırıyor. Bu yolla fiyat indirimi sağlamak ancak geçici bir süre yararlı olurken iç üretimi tahrip ederek sorunu kalıcı olarak büyütüyor. Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Bu olgu, şu günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale gelmiş bulunuyor.”

Demirtaş, Türkiye’nin küresel ısınmaya bağlı iklim değişimlerinden de olumsuz yönde etkilendiğine dikkati çekerek buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerinin yeterli yağış olmadığı için gelişim gösteremediğini, Ocak sonunda başlayan yağışların ise aşırı olmaları durumunda bitkinin gelişim sürecine zarar verdiğini belirtti.

Olumsuzluklar nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Demirtaş, çiftçi borçlarına acil bir çözüm bulunmasını istedi. Kovid-19’a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını söyleyen Demirtaş, “Çiftçinin sesine kulak verilmeli ve ekonomiye destek paketlerinde bugüne kadar görmezden gelinen tarım sektörü için acil bir ‘yardım paketi’ hazırlanmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

