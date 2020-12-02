Tarihte bugün neler oldu? Tarihte 2 Aralık'ta neler yaşandı?

Olaylar, ortaya çıkan oluşumlar, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise ve vakıa tarihi olaylar içerisinde yaşanır ve tarihin kaderini etkiler.

Dünya tarihinde yaşanan kimi olaylar kelebek etkisi oluşturmaya devam ederken kimi olaylar ve doğumlar da bu kadere bir anlamda yön veriyor. yön veriyor.

Peki dünyada bugün neler oldu? 2 Aralık'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. 2 Aralık'ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?



1409 Leipzig Üniversitesi kuruldu.1804 Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.1848 Fransuva Jozef, Avusturya imparatoru oldu.1852 III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.1873 Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.1901 King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.1908 Çin'de çocuk İmparator Pu Yi 2 yaşındayken tahta çıktı.1909 Leo Baekland ilk yapay plastik bakalitin patentini aldı.1909 Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesine indi.1914 Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.1918 Ermenistan, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.1920 Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan'dan alındı.1928 Celal Sahir Bey'in (Erozan) hazırladığı "İmla Lügatı" yayımlandı.1940 Kağıt sıkıntısı nedeniyle gazetelerin sayfa sayısına kısıtlama getirildi.1942 Chicago'lu bilim adamları ilk kontrollü zincirleme atomik reaksiyonu gerçekleştirdiler.1943 Yüzde 87'si gayri Müslüm azınlıklar olan Varlık Vergisi'ni ödeyemeyen mükellefler borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderilmişti. Kamplarda bulunanların serbest bırakılması karar verildi.1949 Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluğu, İstanbul'da Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı oyununu sahneledi.1956 Fidel Castro, Grama yatıyla Küba'ya çıktı.1956 Ankara'nın 120 km kuzeydoğusunda yer alan Sarıyar Barajı açıldı.1961 Küba lideri Fidel Castro, kendisini, Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.1963 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da açıldı.1963 Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetinin başkanı İsmet İnönü 24 yıl sonra ilk kez üstlendiği başbakanlık görevinden istifa etti.1965 Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.1974 Keban ve Gökçekaya santralleriyle, Seyitömer termik santralinin üç ünitesinin birden aynı anda arızalanması üzerine tüm Türkiye'de her gün 1.5 saatlik elektrik kısıtlamasına başlandı.1981 İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450 öğretim üyesi Yüksek Öğretim Kanunu'na karşı açıklama yaptı.1981 Hülya Koçyiğit, Fransa'da düzenlenen 3 Kıta Film Festivali'nde, "Kurbağalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı.1982 Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.1983 Türkan Şoray ile Cihan Ünal evlendi.1988 Benazir Butto, Pakistan başbakanı olarak yemin etti.1993 Kolombiya'lı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Meddelin'de güvenlik güçlerince öldürüldü.2002 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Kasım 2002’de Siirt’te yapılan milletvekili seçimini iptal etti. Seçim işlemlerindeki eksikliğin seçim sonuçlarında etkili olduğu sonucuna varan YSK, Siirt’teki seçimin yenilenmesine oybirliğiyle karar verdi.2003 Yargıtay 11. Ceza Dairesi kayıp trilyon davasında kapatılan RP'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'a özel belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını oybirliğiyle onayladı.



1910 - Meksika Devrimi başladı.1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.1962 - Amerika Birleşik Devletleri Küba ablukasına son verdi.1985 - Microsoft Windows 1.0 piyasaya çıktı.1989 - Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.1998 - İtalya 12 Kasım'da Roma Havaalanında yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktı.2003 - El-Kaide bağlantılı eylemciler İstanbul, Levent'teki HSBC Bankası genel müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Konsolosluğu'na bombalı saldırı düzenledi. 30 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.



1858 - Selma Lagerlöf, İsveçli yazar (ö. 1940)1889 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (ö. 1953)1923 - Nadine Gordimer, Güney Afrikalı yazar (ö. 2014)1940 - Ediz Hun, Türk sinema oyuncusu ve siyasetçi1956 - Bo Derek, Amerikalı sinema oyuncusu



1910 - Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus romancı (d. 9 Eylül 1829)1975 - Francisco Franco, İspanyol diktatör (d. 1892)1829 - Anton Grigoryeviç Rubinşteyn, piyanist, besteci ve orkestra şefi (ö. 1894)1947 - Wolfgang Borchert, Alman yazar (d. 1921)2006 - Robert Altman, Amerikalı yönetmen (d. 1925)

