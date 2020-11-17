Tarihte bugün neler oldu? Bugün Olan Olaylar 17 Kasım 2020

Gün geçmiyor ki yaşanan bir hadise gelen bir ölüm haberi gündemi değiştirmesin...

Dünya'nın siyasi, toplumsal ve ekonomi gündemine damga vuran olaylar öne çıkan gelişmeler bugün olduğu kadar dün de tarihin akışını değiştirmiş hatta günümüzü bile etkilemişti.

Peki tarihte bugün neler oldu? Kimler doğdu? Kimler Öldü? Hangi olaylar hangi hadiseler meydana geldi?

İşte ayrıntılar...



1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Viyana'ya girdi.1885 - Sırp-Bulgar Savaşı başladı.1906 - Paul Corno ilk helikopter uçuşunu başardı.1914 - Caresse Crosby tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.1920 - Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.1957 - Sovyetler Birliği uzaya Sputnik-3'ü fırlattı. Sputnik-3'ün içinde iki de köpek vardı.1970 - Suriye'de, Hafız Esed darbe yaptı.1976 - Birleşmiş Milletler genel kurulu, Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti.2002 - Irak, silah denetçilerinin ülkeye dört yıl aradan sonra dönmesini öngören Birleşmiş Milletler kararını kabul etti.2009 - Su bulma umuduyla ayın güney kutbunu bombalayan NASA, çarpma sonucunda ayda önemli miktarda su bulunduğunu duyurdu.



375 - I. Valentinianus Roma İmparatoru

1770 - George Grenville, İngiliz politikacı, başbakan (d. 1712) 1903 - Camille Pissarro, Fransız ressam (d. 1830) 1974 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (d. 1901) 1994 - Nedim Günsür, Türk ressam (d. 1924) 2005 - Eddie Guerrero, Amerikalı güreşçi (d. 1967)



1770 - George Grenville, İngiliz politikacı, başbakan (d. 1712)1903 - Camille Pissarro, Fransız ressam (d. 1830)1974 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (d. 1901)1994 - Nedim Günsür, Türk ressam (d. 1924)2005 - Eddie Guerrero, Amerikalı güreşçi (d. 1967)

