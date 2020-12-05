Tarihte bugün neler oldu? 5 Aralık'ta yaşanan tarihi olaylar

Tarihin akışına yön veren bazı olaylar doğumlar ve ölümler vardır ki; üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen ne unutulur ne de etkisini kaybeder.

Bu sebeptendir ki tarihi olaylar bir zincirin halkaları gibi neden ve sonuçlarıyla birbirlerini takip eder.

İnsanlığın dünyadaki gelişimine ve değişimine yön veren bu olaylar tarihin akışını da değiştirir.

Peki dünyada bugün neler oldu?

5 Aralık'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı?

5 Aralık'ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?



1360 - İlk frank, İngilizlerce esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek üzere Compiègne'de basıldı. Ağırlığı 3.88 gramdı ve bir yüzünde haç diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri vardı.

1492 Kristof Kolomb, Haiti'yi keşfetti.1904 Japonlar Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti.1920 TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal başkanlığına seçildi.1921 Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı, İrlanda devrimci grubu Sinn Fein ile anlaşmaya vardı ve İrlanda'nın güneyi bağımsız bir devlet oldu.1927 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Vaşington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey güven mektubunu sundu.1927 Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı.1932 Almanya doğumlu İsviçreli fizikçi Albert Einstein Amerikan vizesi aldı.1933 Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.1934 Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.1941 Birleşik Krallık; Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.1942 Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.1945 Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir uçak kayboldu.1950 Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kore'deki askerlerin %10'unun öldüğünü açıkladı. Radyo Gazetesi'ne göre, 150 asker öldü, 150 kayıp, 200 ile 300 yaralı var.1951 Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kuruldu.İlk adı Geçici Hükümetlerarası Göçmen Komitesi1953 Bektaşi Şeyhi Sırrı Baba, Bakanlar Kurulu kararıyla sınırdışı edildi.1957 Sukarno tüm Hollandalıları Endonezya'dan sınırdışı etti.1970 İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda 2 öğrenci vuruldu.1978 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.1981 Türkiye Millî Basketbol Takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.1986 Pınar Kür'ün "Bitmeyen Aşk" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatıldı.1987 Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel Sekreteri Nihat Sargın ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) tutuklandı.1987 Cibali Tütün Fabrikası yandı.1989 TGV Atlantique, 482,4 km/h sürate erişerek demiryolu hız rekorunu kırdı.1995 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyen eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı Nusret Demiral'ın istifasını istedi.2002 Oslo'da yapılan barış görüşmelerinde Sri Lanka'da 19 yıl süren savaştan sonra Tamil gerillaları ile hükümet arasında federal iktidar paylaşımı konusunda gelişme sağlandı.2003 Güney Rusya'da bir trene saldırı: en az 46 kişi öldü.2003 Türk Telekomünikasyon AŞ hızlı internet uygulaması ADSL'yi, kullanıma açıldı.



1479 - Ayşe Hafsa Sultan, ilk Valide Sultan (ö. 1534)1782 - Martin Van Buren, ABD'nin 8. Başkanı (ö. 1862)1839 - George Armstrong Custer, Amerikalı asker ve süvari komutanı (ö. 1876)1868 - Arnold Sommerfeld, Alman fizikçi (ö. 1951)1879 - Clyde Vernon Cessna, Amerikalı uçak üreticisi (ö. 1954)1890 - Fritz Lang, Avusturyalı yönetmen (Metropolis filminin yaratıcısı) (ö. 1976)1901 - Walt Disney, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1966)1901 - Werner Heisenberg, Alman fizikçi (ö. 1976)1902 - Vasfi Rıza Zobu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1992)1903 - Cecil Frank Powell, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969)1903 - Johannes Heesters, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve komedyen (ö. 2011)1905 - Otto Preminger, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1986)1907 - Lin Biao, Çinli asker ve siyaset adamı (ö. 1971)1911 - Władysław Szpilman, Polonyalı piyanist (ö. 2000)1912 - Sonny Boy Williamson II, Amerikalı şarkıcı ve besteci (ö. 1965)1925 - Anastasio Somoza Debayle, Nikaragua Devlet Başkanı (ö. 1980)1927 - Erich Probst, Avusturyalı futbolcu (ö. 1988)1932 - Sheldon Lee Glashow, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi1935 - Bozkurt Kuruç, Türk tiyatro sanatçısı1938 - Heidi Schmid, Alman eskrimci1939 - Mehmet Akan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2006)1954 - Gülşen Bubikoğlu, Türk sinema oyuncusu1955 - Koray Aydın, Türk siyasetçi1966 - Demet Sağıroğlu, Türk müzisyen1970 - Saba Tümer, Türk sunucu1975 - Ronnie O'Sullivan, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu1976 - Amy Acker, Amerikan sinema ve dizi oyuncusu1978 - Irina Tebenikhina, Rus voleybolcu1979 - Matteo Ferrari, İtalyan futbolcu1987 - James Argent, İngiliz televizyoncu1989 - Kwon Yuri, Güney Koreli şarkıcı ve aktris1994 - Alexandra Beaton, Kanadalı aktris1995 - Anthony Martial, Fransız millî futbolcu



1791 - Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı besteci (d. 1756)1870 - Alexandre Dumas père, Fransız yazar (d. 1802)1921 - Said Halim Paşa Osmanlı devlet adamı (d. 1864)1926 - Claude Monet, Fransız ressam (d. 1840)1930 - Musa Kazım Göksu, Türk siyasetçi1934 - Ali Cenani, Türk siyasetçi (Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'nda ve TBMM'de vekil) (d. 1872)1945 - Suphi Nuri İleri, Türk gazeteci, iktisatçı ve profesör (d. 1887)1951 - Abanindranath Tagore, Hint yazar (d. 1871)1967 - Fazıl Ahmet Aykaç, Türk şair, öğretmen ve Milletvekili (d. 1884)1971 - Andrey Andreyev (1895-1971)1971 - Andrey Andreyev, Sovyet siyasetçi, bakan (d. 1895)1973 - Robert Watson-Watt, İskoç mühendis ve radarın mucidi (d. 1892)1983 - Robert Aldrich, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1918)1986 - Nezahat Tanyeri, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1917)1988 - Ağasadık Geraybeyli, Azeri sinemacı (d. 1897)1998 - Erhan Akyıldız, Türk gazeteci2002 - Ne Win, Burmalı diktatör (d. 1910)2007 - Tankut Öktem, Türk heykeltıraş (d. 1940)2012 - Oscar Niemeyer, Brezilyalı mimar (d. 1907)2013 - Nelson Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1918)2014 - Talât Sait Halman, Şair, yazar akademisyen siyasetçi (Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı) (d. 1931)2017 - August Ames, Kanadalı porno yıldızı (d. 1994)

