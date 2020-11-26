Tarihte bugün neler oldu? 26 Kasım'da neler yaşandı?

Dünyada hemen her gün tarihe geçecek yeni bir olay yaşanıyor

Yaşanan bir hadise gelen bir ölüm haberi gündemi değiştirdiği gibi geleceğe de etki etmekte.

Dünya'nın siyasi, toplumsal ve ekonomi gündemine damga vuran olaylar öne çıkan gelişmelerde bugün neler yaşanmıştı?

Peki tarihte bugün neler oldu? Kimler doğdu? Kimler Öldü? Hangi olaylar hangi hadiseler meydana geldi?



* 1548 II. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.

*1812 I. Napolyon komutasındaki Fransız ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

* 1842 Notre Dame Üniversitesi (Indiana, ABD) kuruldu.

* 1922 Howard Carter ve Lord Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldular.

* 1923 Posta Kanunu kabul edildi.

* 1926 Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, Alpullu'da faaliyete geçti.

* 1934 Lakap ve ünvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

* 1935 Afyon-Isparta demiryolu açıldı.

* 1942 Yugoslavya'da Anti-Faşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu.

* 1942 Sovyet ordusu Stalingrad'da Alman ordusuna karşı saldırıya geçti.

* 1943 Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüğündeki depremde 2824 kişi öldü.

* 1950 Türkiye, Kore Savaşı'na katıldı.

* 1954 Kapalıçarşı'daki yangında 1394 dükkân harap oldu. Çarşı yanındaki 3 han ve birkaç bina büyük hasar gördü.

* 1962 Amerika Türkiye'deki füze üslerini kaldırmaya karar verdi.

1974 İlk kremalı likör olduğu iddia edilen Baileys piyasaya sürüldü.

* 1983 Stanislav Petrov adlı Rus yarbay Rusya'ya ait füze erken uyarı sistemindeki bir hatayı farkederek olası bir nükleer savaşı engelledi.

* 1991 Michael Jackson 4.profesyonel müzik albümü olan Dangerous'ı piyasaya sürdü. Albümde ki Black or White şarkısına çektiği klip,çığır açtı.

* 1993 Almanya, PKK'yı terör örgütü ilan ederek, bütün yan kuruluşlarıyla birlikte kapattı.

* 1996 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Susurluk kazasından söz ederken, Devlet uğruna kurşun atan da yiyen de şereflidir dedi.

* 2003 Concorde yolcu uçağı son uçuşunu gerçekleştirdi.

* 2008 Ön ödemeli su sayacının abonelere takılması, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından, yasaklandı.

* 1910 - Meksika Devrimi başladı.

* 1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.

* 1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.

* 1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.

* 1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

* 1962 - Amerika Birleşik Devletleri Küba ablukasına son verdi.

* 1985 - Microsoft Windows 1.0 piyasaya çıktı.

* 1989 - Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.

* 1998 - İtalya 12 Kasım'da Roma Havaalanında yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktı.

* 2003 - El-Kaide bağlantılı eylemciler İstanbul, Levent'teki HSBC Bankası genel müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Konsolosluğu'na bombalı saldırı düzenledi. 30 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.



1858 - Selma Lagerlöf, İsveçli yazar (ö. 1940)1889 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (ö. 1953)1923 - Nadine Gordimer, Güney Afrikalı yazar (ö. 2014)1940 - Ediz Hun, Türk sinema oyuncusu ve siyasetçi1956 - Bo Derek, Amerikalı sinema oyuncusu



1910 - Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus romancı (d. 9 Eylül 1829)1975 - Francisco Franco, İspanyol diktatör (d. 1892)1829 - Anton Grigoryeviç Rubinşteyn, piyanist, besteci ve orkestra şefi (ö. 1894)1947 - Wolfgang Borchert, Alman yazar (d. 1921)2006 - Robert Altman, Amerikalı yönetmen (d. 1925)

