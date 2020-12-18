Tarihi diyalog! Erdoğan Gülen'in kumpasını ne zaman fark etti?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılı genel seçimlerinde milletvekili listeleri hazırlandığı dönemde AK Partili bir yönetici ile FETÖ'ya dair diyalogunu kaleme aldı.

17-25 Aralık Operasyonları'nın öncesinde önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Selvi, yazısında gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

Yazısında 'Tarihi Diyalog' olarak adlandırdığı bölümde 2011 seçimleri öncesinde milletvekilleri listeleri hazırlanırken partide genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir kişiyle Erdoğan arasındaki Fetullah Gülen'e dair konuşmayı kaleme alan Selvi, köşesine şu ifadeleri taşıdı:

Öte yandan bu diyaloglar kamuoyunun dikkatini çekerken Selvi'nin köşesine taşıdığı ve isminin baş harflerini G.B.Y olarak açıkladığı dönemin AK Parti genel başkan yardımcısının kim olduğu ise merak konusu oldu.

1)Ergenekon’la mücadele sürecinde FETÖ, herkesin korktuğu, sindiği, operasyonel bir güç haline geldi.

2) 2010 referandumundan çıkan yüzde 58 evet oyunu kendi hanesine yazan FETÖ, siyasi olarak önemli bir güç elde etti.

3)2011 seçimlerine giderken FETÖ’nün talimatıyla 100-110 arasında FETÖ’cü, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

"Erdoğan: Gülen cemaatini nasıl değerlendiriyorsun?

Genel başkan yardımcısı: Benim tanıdığım kadarıyla bu yapı ikiye ayrılıyor. 1. Tabanda çok samimi olarak hizmet edenler. 2. Üstte istihbaratçıların, polisin, savcıların hâkim olduğu kirli yapı.

Erdoğan: Sence Fetullah Hoca bunların hangisinin içinde yer alıyor?

G.B.Y.: Onu bilemeyeceğim.

Erdoğan: Fetullah Hoca o kirli yapının tam göbeğinde yer alıyor. Hoca, o kirli yapının liderliğini yapıyor.”

