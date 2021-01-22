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Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM 22.01.2021, 16:47
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Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Merhum Niyazi Birinci için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazı öncesinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra  AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bazı belediye başkanları ve gazeteciler de katıldı.
Erdoğan, burada Birinci'nin çocuklarına taziyelerini iletti. Birinci'nin eşi Fatma ve kızı Ayşenur Birinci Taktak cenaze merasimini cami avlusundaki araçtan takip etti.  
Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Birinci için helallik isteyip dua etti.
Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:
Erdoğan konuşmasının ardından Birinci için Fatiha suresini okudu.
Cenaze namazının ardından Birinci'nin naaşı, Eyüp Sultan Camisi'ndeki hazireye defnedildi.
"Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun inşallah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İnşallah imanla, Kur'an'la bu yolculuğu hepimize nasip etsin." 
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