Tarih belli oldu! Beşiktaş Kulübü divan kurulu toplanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) pandemisi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Toplantı ayrıca, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

