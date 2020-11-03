Tarhana çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu tarhananın yararları neler?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden tarhana çorbası özellikle kış aylarında tercih edilen bir çorbadır.

Şifaları saymakla bitmeyen tarhana çorbası düzenli tüketildiğinde bağışıklığı arttırdığı görülmüştür.

Doktorlar tarafından da tavsiye edilen tarhana çorbası sırasıyla şeker hastalığına, tansiyona, sindirim sistemine, kemiklere, cilt ve saçlara oldukça faydalıdır.

Doğal antibiyotik diyeceğimiz tarhana çorbası içindeki domates, yoğurt, sebze ve baharatlar olduğu için güçlü bir vitamin deposudur ve yorgunluğu da alır.

Besin değeri oldukça yüksek bir çorba olan tarhana yediden yetmişe bütün çocuklar ve yetişkinlere tavsiye edilmektedir.

Bebek ve çocuklar için tarhananın içine bir miktar kıyma koymanız protein alımınızı arttıracaktır.

Tarhanayı hazırlarken beyaz unun yerine tam buğday unu kullanmanız çorbayı çok daha sağlıklı hale getirecetir.

3 yemek kaşığı toz Tarhana1 Çorba Kaşığı Salça1 Çorba Kaşığı Tereyağı1 Çay Kaşığı NaneTuz1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

1 çorba kaşığı tereyağını bir tencere içinde eritin

1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda biraz çevirin.

Ardında tencerenize 5 su bardağı su ilave edin.

Ayrı bir kap ya da tencerede 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip yavaşça karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine yapmış olduğunuz karşımı ekleyin

15-20 dakika pişirdikten sonra 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edin...

Enfes çorbanız hazır olacaktır...

Afiyet olsun...

