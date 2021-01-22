Son Dakika
Tapu müdürlüğüne rüşvet baskını! 37 kişiye gözaltı
Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına yönelik operasyon düzenlendi, 37 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 22.01.2021, 14:16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa’da tapuda rüşvet operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonda 37 kişi gözaltına alındığına dair açıklamasında “Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir” denildi.
Tapu müdürünün de gözaltına alındığı operasyonla ilgili, “11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına
yönelik saat 07.30 sıralarında İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır” bilgisi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonda 37 kişi gözaltına alındığına dair açıklamasında “Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir” denildi.
Tapu müdürünün de gözaltına alındığı operasyonla ilgili, “11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına
yönelik saat 07.30 sıralarında İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır” bilgisi verildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü