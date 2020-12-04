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Tansiyonu yükselten nedenler? Pimi çekilmiş bomba "Yüksek tansiyon"

Dünyada ve ülkemizde en yaygın rahatsızlıklarından biri olan tansiyon doktorlar tarafından 'pimi çekilmiş bomba' olarak adlandırılmaktadır. Peki Tansiyonu yükselten nedenler neler?

GÜNDEM 04.12.2020, 15:52
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Tansiyonu yükselten nedenler? Pimi çekilmiş bomba
Kan pompalandığında oluşan atardamar duvarındaki yüksek basınç sistolik kan basıncı yani büyük tansiyon istirahat halinde oluşan en düşük basınç ise diyastolik kan basıncı yani küçük tansiyon olarak adlandırılır. 
Tansiyon hastalığı ülkemizde en yaygın ve en tehlikeli rahatsızlıklardan biridir. 

Yüksek tansiyonun riskini artıran faktörler arasında en önde yaş, cinsiyet, kalıtım, aşırı kilo, diyabet yani şeker hastalığı, aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, alkol tüketimi, stres gelmektedir.
Yukarıda saydığımız faktörler yüksek tansiyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. 
İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı ise Türkiye’de giderek düşmektedir. 
Yüksek basınç atardamarların içindeki yüksek basınç zamanla damar duvarına zarar verir bu da zamanla kalp yetmezliğine neden olur.
Sessiz ve sinsi şekilde yıllar boyunca ilerler fark edilmeyebilir. 
Eğer önlem alınmaz ya da yaşam kalitesi düzenli hareket ve yemek ile arttırılmaz ise yüksek tansiyon felç, görme kaybı, kalp krizi ve böbrek yetersizliğine sebep olur.
Yüksek tansiyon hastaları sıcak havalara da dikkat etmeli.

Yüksek tansiyonu kontrol etmek için mutlakauyulması gereken kurallar vardır. Bunlar arasında alkolve sigara tüketiminin mutlaka bırakılması, düzenli egzersiz yapılması, doktor kontrolünde ilaç kullanılması, medikal girişimler başta gelir.

Yüksek tansiyonunuz varsa hekimler tarafından verilen ilaçlar düzenli şekilde kullanılmalıdır.  İlaç tedavisiyle birlikte kan basıncı düzeyi tansiyon aletleriyle takip edilmelidir. Bunun için mutlaka kaliteli bir cihaz kullanılmalıdır.

Tansiyon ilacı başlanan hastaya sarımsak ve limon tansiyon rahatsızlığını tedavi etmez. Dil altı olarak tabir edilen kısa etkili ilaçlar mutlaka yanınızda bulunmalıdır.
Sarımsak, soğan, limon suyu tam bir tedavi sağlamaz ancak tansiyon düzenlemesinde yardımları dokunabilir.
Evde yapılan bu uygulamalara rağmen tansiyon düşmez ise mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.
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